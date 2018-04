Fermate-bewoners blikken terug op roerige middag door brand

De smeulende brand aan de gevel van woonzorgcomplex Fermate in Holtenbroek waarbij veel rookontwikkeling vrijkwam, is ook een dag later het gesprek van de dag onder de bewoners.

De penetrante brandlucht die nog in de centrale hal van woonzorgcomplex Fermate hangt, weerhoudt de bewoners er dinsdagochtend niet van om elkaar daar op te zoeken. De brand aan de gevel van het complex die de vorige dag een aantal appartementen in de rook zette is het gesprek van de dag. In totaal 110 inwoners moesten worden geëvacueerd en opgevangen in het Deltion College. Pas na uren konden ze huiswaarts keren.

Bewoonster Jinke Vos heeft haar appartement dicht bij de locatie waar het vuur moet zijn ontstaan. Ze stond maandagmiddag haar bloesjes in haar appartement uit te hangen toen ze een alarmerend telefoontje van haar bovenbuurvrouw kreeg. ,,Er is brand, je moet weg, zei ze. Ik heb de kussens die ik buiten had liggen nog snel naar binnen gedaan. Toen zag ik allemaal rook dichtbij mijn balkon en ben ik snel via de voordeur weggegaan.''

Ook bewoonster Gerrie Opdeweegh is er nog vol van wat haar maandag is overkomen. ,,Ik woon op de derde etage, maar was even op de vierde om wat tijdschriften weg te brengen. Toen hoorde ik ineens; 'brand!'. Ik ben voorzichtig via de trap naar beneden gelopen. Buiten ontdekte ik pas dat ik geen jas aan had.'' Van paniek was op dat moment geen sprake, zeggen allen.

Servicecoördinator van Driezorg Agnes Gelderman is deze ochtend druk bezig de vragen van bewoners af te handelen. Die gaan vooral over de verzekering. ,,In zeker elf appartementen is sprake van rook- en waterschade.''

De bewoners gissen naar de oorzaak van de brand. De politie deed daar dinsdag uitgebreid onderzoek, onder meer om sporen veilig te stellen. Politie-woordvoerster Sigrid Passchier zegt nog geen resultaten te kunnen melden.

Lof is er bij een groot deel van de Fermate-inwoners over de hulpverlening die is geboden door hulpdiensten, Driezorg- en Deltion-personeel. Robby van Huet: ,,In Deltion zijn we getrakteerd op koffie en broodjes. Zorgmedewerksters vroegen iedereen naar de benodigde medicatie, waarna ze het later kwamen brengen. Grandioos.'' In de sporthal van de school klonk luid applaus toen Driezorg-directeur Janita Gorte aan het einde van de middag kon melden dat de brand geblust was en er geen gewonden waren gevallen.

,,Het werd al met al best een leuk middag'', concludeert Gerrie Overweegh wat droogjes. De rest knikt instemmend. Waaraan ze snel toevoegt: ,,Dit kunnen we natuurlijk nu zeggen, nu we weten dat er gelukkig niets is gebeurd.''