Festival Het Tussenland debuteert langs Zwolse gracht: ondanks veilige omgeving toch handjevol afzeggingen

Elk nadeel heeft zijn voordeel, weet ook Rob Bults. De organisator van Het Tussenland, een van de verhalen-en theaterfestivals onder de paraplu van Zwolle Unlimited, is gewend om festivals op grotere schaal te organiseren. ,,Voor corona hadden we de hele strook tot aan Waanders in de Broeren en de binnenstad tot onze beschikking, met meerdere podia. Bezoekers kochten hun kaarten echt voor een bepaalde acts. Nu werken we met één podium, waar meerdere artiesten na elkaar spelen en maken ze kennis met meerdere vormen van cultuur. Onze missie is dat mensen zich verwonderen, dat komt met deze noodgedwongen aanpassing misschien wel beter tot zijn recht. Mogelijk zetten we dit in de toekomst voort”, vertelt Bults voor zijn Verhalenboot, de locatie waar Het Tussenland de eerste twee weekenden van deze maand werd opgevoerd.