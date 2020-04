Festivalbeest Gradus uit Zwolle zit door corona met zijn Golden Ticket thuis op de bank

Zwolse clown moet creatief zijn in tijden van corona

9:15 Geen optredens meer op podia of dorpspleinen, maar in de achtertuin of op straat. Ook voor de Zwolse entertainer Angelique Maassen met ruim dertig jaar ervaring zijn het bijzondere tijden. Maar ‘haar’ Clown Angeliko of de Feestdirecteur laten zich niet zomaar uit het veld slaan.