Festivalfavorieten Prins S en De Geit voor optreden naar Hedon in Zwolle

Bekendste ‘piraat’ uit Nieuwleu­sen heeft met muziekfes­ti­val Titom goud in handen: ‘Tijd om feestje te vieren’

Hij is waarschijnlijk de bekendste ‘piraat’ van het Vechtdal. Maar de tijd van illegaal de nationale radiozenders irriteren ligt al lang achter hem. Bart Bouwman heeft de vleugels uitgeslagen en nieuwe wegen in een muziekleven gevonden. Maar bovenal is hij samen met een groep vrienden aanjager van het Titom Muziekfeest, de traditionele aftrap van de zomervakantie in Nieuwleusen.