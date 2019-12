Festivals als Kingdance in gevaar? Terrein in Zwolle mogelijk niet op tijd klaar

Met de schoolpas naar de Mac in tijden van obesitas

6:01 In een tijd dat obesitas het grote gevaar voor de gezondheid is en de medische wereld zelfs nadenkt over maagverkleining bij kinderen, kunnen studenten van Deltion in Zwolle korting krijgen bij de McDonald’s. Artsen maken zich zorgen. ,,Natuurlijk hebben ze daar ook salades. Maar ze komen voor het vette eten.”