Festivals hebben geen plezier in lachgas: wie ermee wordt betrapt kan meteen zijn biezen pakken

Lachgas is de afgelopen jaren op feestjes en partijen een populaire drug geworden. Het middel zorgt bij inademing voor een korte, sterke roes. Het Trimbos-instituut ( instelling die gespecialiseerd is in verslavingszorg) waarschuwt voor klachten als verwardheid en duizeligheid. Bij langdurig gebruik van lachgas kunnen ook tintelingen ontstaan, aldus het instituut.

Schadelijk

Bij enkele grotere festivals in Oost-Nederland laten de organisatoren er geen misverstand over bestaan: zij zullen de aanwezigheid van lachgas niet tolereren. Rob Telgenkamp van popfestival Dauwpop in Hellendoorn, dat komende donderdag - op hemelvaartsdag- wordt gehouden, zegt: ,,Lachgas is per wet niet verboden, maar wel schadelijk voor je hersenen.