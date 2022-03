‘Fiets & Geniet’ en ‘WijZ’ starten fietsseizoen in Zwolle

Druk op huisjesmel­kers in Zwolle verder opgevoerd: 'Wij willen veiligere kamers voor een normale prijs'

Een meldpunt tegen huisjesmelkers in Zwolle was er al, maar daar komen de komende jaren als proef huurteams bij. In navolging van Nijmegen proberen deze teams in Zwolle misstanden in studentenkamers aan de kaak te stellen. ,,Een student voelt zich nu vaak machteloos tegenover een pandjesbaas”, zegt Eefje Ruesink, voorzitter van Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ).

15 maart