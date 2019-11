Fiets wordt de nieuwe heilige koe in Zwolle

De boodschap vanuit het stadhuis is duidelijk: autoverkeer neemt de komende vijf jaar landelijk met 35 procent toe en er is geen reden om aan te nemen dat het percentage in Zwolle anders zal zijn. Gevolg is dat de kans op file in de spits op de buitenring (IJsselallee, Ceintuurbaan, Zwartewaterallee) verdrievoudigt. Kortom, het is beter een alternatief te zoeken.