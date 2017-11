Fietsbrug N35 in december op zijn plek

De betonnen dekken van de fietsbrug over de N35 bij Zwolle, de Zalnébrug, worden in de nachten van 12, 13, 14 en 15 december vanaf ongeveer 1 uur ’s nachts op hun plek gehesen.

Tijdens de werkzaamheden is het gedeelte van de Oldeneelallee tussen de Gerenweg en de N35 vanaf 22.00 uur afgesloten. Een omleidingsroute is met borden aangegeven. In de 3de nacht (van 14 op 15 december) worden de brugdelen over de N35 zelf op de pijlers gehesen. Ook dan zijn verkeersmaatregelen van kracht en is één rijbaan van de N35 kortdurend gestremd.

Mensen die naar het plaatsen van de brugdekken willen kijken, kunnen dat doen op de daarvoor bestemde uitkijkpunten. Deze zijn per nacht verschillend en te bereiken vanaf het kruispunt Gerenweg/Oldeneelallee. De route ernaartoe en de punten zelf worden met bordjes aangegeven. Aangezien er weinig tot geen openbare parkeerplekken zijn in de omgeving, is het verzoek zoveel mogelijk met de fiets te komen. Er zijn wel parkeerplaatsen voor de auto aan de Gerenweg/Galvaniweg.

In totaal worden er dertien dekken met twee grote kranen op zijn plek gehesen. De dekken zijn gemaakt door Haitsma beton uit Kootstertille (Friesland) en komen met speciaal transport via de Ceintuurbaan naar de bestemming. De betonnen dekken zijn allen 21 meter lang en 5,5 meter breed. Ze wegen 125 ton per stuk. Nadat de dekken op de pijlers zijn gehesen, wordt de brug nog verder afgebouwd. De bedoeling is dat de brug in het voorjaar van 2018 klaar is.

Betere verbinding

De fietsbrug zorgt voor een betere en veiligere verbinding tussen de Oldeneelallee en de Wijthemerplas in Wijthmen. Met de aanleg van de brug verdwijnt de gelijkvloerse oversteek met verkeerslichten. Daarmee wordt de oversteek voor (brom)fietsers en voetgangers veiliger én verbetert de doorstroming van het verkeer op de N35. De fietsbrug is een ontwerp van bureau MA.AN