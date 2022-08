‘Fietsen en genieten’ in Berkum

Drukte bij de paspoortba­lie op stadskan­toor Zwolle, maar studenten springen bij: ‘Vakanties kunnen doorgaan’

Volgende week op verre vakantie en dan nu nog even een nieuw paspoort aanvragen? Dat kan gezien de drukte in gemeentehuizen weleens lastig worden. In Zwolle lieten ze studenten invliegen om de wachttijd van liefst zeven weken (!) terug te dringen. Met succes, hoewel het voor stress zorgde. ,,Het regende telefoontjes.”

9 augustus