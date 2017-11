Fietsend op wereldreis met hondjes: 'Dit is niet zielig'

Gijs (24) heeft z’n studie industrieel productontwerp in Zwolle erop zitten, Annebeth (24) deed in die stad de opleiding interieurarchitectuur. ,,We hebben altijd liefde voor reizen gehad, met name andere culturen leren kennen. We willen iets anders bereikt en gedaan hebben, dan alleen carrière maken.” Zo werd het idee geboren om op wereldreis te gaan. Met de fiets én de hondjes. ,,Sommigen zeggen dat het zielig is voor de dieren, maar we hebben ze de hele dag bij ons, ze hebben vrijheid. Zijn ze zieliger dan honden die de hele dag thuis alleen op hun baasje liggen te wachten? Wij willen laten zien dat reizen met dieren mogelijk is. Zij zijn tijdens de reis het belangrijkste voor ons. Hebben ze geen zin of zijn ze moe, dan nemen we gewoon een extra rustdag.”

Gijs weet waar hij over praat, twee weken geleden heeft het stel al een generale repetitie gehouden door vijfhonderd kilometer door Nederland te fietsen. Honderd per dag, zoals ze tijdens de reis ook willen. ,,Teckel Huub is wat lui en houdt minder van beweging. Die hoor je niet. Liska, een Oostenrijkse pinscher, is fanatieker, ze rent soms even een paar honderd meter met ons mee.”

Anti-kraak

Zwolle is inmiddels ingeruild voor een anti-kraakhuis in Genemuiden. Daar bereiden de vier wereldreizigers zich voor op hun avontuur dat eind februari begint. Met twee elektrische fietsen, een hondenkar en een tent, starten ze bij het ouderlijk huis van Gijs in Hardenberg voor een rit die via Zuid-Europa naar het noordoosten van dit continent gaat. Daar pakken ze het vliegtuig naar Alaska, waarna de Pan-Amerikaanse weg naar het puntje van Zuid-Amerika wordt afgelegd. ,,Een mooie route die niet veel gefietst wordt.”

Afgelopen maanden is door de reizigers gewerkt aan een spaarpot voor het avontuur. Met zo’n 20 euro per dag willen ze het redden. Tijdsduur van de onderneming: onbekend. Het plan is om een tijdje in Canada te gaan werken.

Ze hebben Green Travel Guru opgericht, met een website om te wijzen op het milieuvriendelijk reizen met dieren en om geld in te zamelen voor stichting Ibota uit Heerde die waterfilters levert in rampgebieden.