Fietsendief die toesloeg in Zwolle en Raalte aangehouden

In gesprek over slavernij­ver­le­den in Zwolle: ‘Benadruk juist verschil­len tussen zwarte en witte mensen’

20:30 Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, zong Frank Boeijen in 1984. Een mooi ideaal, zou je zeggen, maar twee Zwolse vrouwen zeggen nu: je moet juist wél de verschillen in kleur zien. Ze organiseren themagesprekken over kleur, (on)gelijkheid en het slavernijverleden, te beginnen woensdagavond. ,,Als je zegt dat we gelijk zijn, ontken je dat we vaak anders behandeld worden.’’