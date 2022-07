Fietsenzaak winkelcentrum voelt zich bedreigd door uitbreiding Stadshagen

Dit is volgens een zorgverze­ke­raar het beste beweegini­ti­a­tief in Overijssel

Het project Boxing Bags in Zwolle heeft een cheque van 8000 euro gewonnen van Salland Zorgverzekering. Van zes initiatieven om mensen in beweging te krijgen, kreeg Boxing Bags de meeste stemmen. Zodoende nam het de grootste hap uit het innovatiebudget dat de zorgverzekeraar in Overijssel beschikbaar stelde.

1 juli