Fietser geschept door auto in Zwolle

Kaartje De Wilde Deerne in Zwolle is 'een koopje'

3 mei Het duurde even maar nu is de kaartverkoop voor de Zwolse stadsproductie De Wilde Deerne dan toch echt op gang aan het komen. Wat heet, het openingsweekend is, op zaterdag 12 mei na, al uitverkocht. Een kaartje kost 24,50 euro. Duur? ,,Welnee, dit is een koopje."