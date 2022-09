Fietser klapt tegen voorruit in Zwolle en moet naar het ziekenhuis

Waanders uit de Broeren: boekhandel in Zwolse kerk verder onder andere naam

Een van de bekendste boekhandels van het land heeft een nieuwe naam. De naam Waanders is verdwenen in en rond de winkel in de Broerenkerk in Zwolle. Vier jaar geleden nam Van der Velde Boeken de zaak al over, nu is de naam Waanders na 186 jaar verdwenen van de boekhandel.

27 september