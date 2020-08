Fietsers voorlopig 's ochtends niet welkom in Zwolse Lünentunnel; ruim baan voor voetgangers naar hogeschool

Zingende evangelis­ten blijven welkom in Zwolse binnenstad, maar wel op een andere plek

26 augustus Het jongerenkoor van kerkgemeenschap De Deur in Zwolle mag ook komend weekeinde optreden in de binnenstad. Wel is in overleg een andere plek gekozen: het Rodetorenplein in plaats van de Melkmarkt. Dat zegt de gemeente Zwolle na de kritiek van horecaondernemers op het optreden van afgelopen zaterdag.