Fietsersairbag geeft Zwolse fietser zachte landing: alleen een schaafwond

Leger zzp’ers groeit in Zwolle veel harder dan elders

11:31 Het aantal geregistreerde zzp’ers in Zwolle is in de afgelopen tien jaar gegroeid van 3500 naar 5400. Dat is een toename van ruim 54 procent in de periode 2007 en 2017. Daarmee is Zwolle koploper in de regio en scoort de stad ook veel hoger dan het landelijk gemiddelde.