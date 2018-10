Fietsersbond bezorgd over massaal zandtransport bij Zwols spoor

Video Van strippen naar springen: Paardencon­cours in Zwolse IJsselhal­len

10:00 De sprong van striptease naar paardensport is snel gemaakt. Afgelopen weekend kon je struinen over de erotiekbeurs, nog geen twee dagen later verrijst er een paardenparadijs in de IJsselhallen. Donderdag begint de eerste editie van het internationaal springconcours Jumping Zwolle.