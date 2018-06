Fietsersbond hekelt stallingsverbod winkelcentrum Stadshagen

De Zwolse Fietsersbond bekritiseert het stallingsverbod voor fietsen en brommers in winkelcentrum Stadshagen. Het is volgens de bond 'te makkelijk' om een ontwerpfout in het winkelcentrum op te lossen met een verbod.

,,Je kunt wel bedenken dat je fietsen buiten het winkelgebied wilt laten, maar daarmee ga je voorbij aan de werkelijkheid. Mensen willen nu eenmaal graag in de buurt van winkels hun fiets parkeren, zeker als ze voor boodschappen naar de supermarkt moeten. Een verbod roept allen maar meer weerstand en discussie op'', zegt voorzitter Edwin Koster van de Fietsersbond. Hij pleit voor een goed afgebakende stallingsplek ín het winkelcentrum. De bond dient een zienswijze in tegen het gemeentelijk besluit dat momenteel ter inzage ligt.

Koster verwijst naar winkelcentrum Zwolle-Zuid waar wél een oplossing is gevonden voor het stallingsprobleem. Daar zijn alsnog rekken geplaatst bij de Albert Heijn om fietsers die daar boodschappen doen tegemoet te komen. ,,Dat is in goed overleg met alle partijen gebeurd.''

Verrommeling

Het stallingsverbod in Stadshagen wordt ingevoerd op verzoek van de winkeliersvereniging. Die vindt dat geparkeerde fietsen en brommers voor verrommeling zorgen en niet bijdragen aan een fraaie uitstraling van het voetgangersgebied. Extra stallingen aan weerszijden van winkelstraat De Wade en vriendelijke acties om fietsers te bewegen hier hun rijwiel te stallen hebben niet genoeg effect gehad, zegt de winkeliersvereniging. Rijwielstallingen ín de winkelstraat zijn niet mogelijk omdat de hulpdiensten dan belemmerd worden. Maar Koster van de Fietsersbond denkt dat daar wel een mouw aan te passen is. ,,Je kunt een goed afgebakende parkeerplek maken voor fietsen midden in het winkelcentrum. En dan mag er wat mij betreft hard opgetreden worden tegen mensen die de fiets dan toch daarbuiten neerzetten. Ook voor fietsers onderling is het dan makkelijker om elkaar er op aan te spreken.''

Handhaving