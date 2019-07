Fietsersbond: ‘Waak voor grotere voetgangersgebieden in Zwolle’

,,We zien dat we inderdaad wel wat knelpunten hebben in de stad. We pleiten daarom al een tijdje voor aangewezen fietsroutes door de stad. De Nieuwstraat, Kamperstraat en Koeweg zouden er geschikt voor zijn.’’ Hans Hop van de Fietsersbond Zwolle begint nog enthousiast. Maar hij heeft ook de nodige zorgen over de motie die op initiatief van de ChristenUnie eerder deze maand aangenomen is door de Zwolse gemeenteraad. Om de druk in gedeelde fiets- en voetgangersgebieden te verlichten, zou het goed zijn wanneer de gemeente hoofdfietsroutes aanwijst, menen de partijen. ,,We vinden het heel belangrijk dat fietsers bijna overal toegang blijven krijgen. We zijn bang dat dit voorstel leidt tot grotere voetgangersgebieden waar fietsers niet welkom zijn. Dat zou de verkeerde oplossing zijn’’, reageert Hop.