Fietsersfatsoen en genoeg plekken moeten de chaos in Zwolle tegengaan

Hoe de vervolgaanpak eruit gaat zien is nog niet helemaal bekend. Op dit moment is het zo dat de fietscoaches slechts mensen mogen aanspreken en verzoeken de fiets op een andere plek neer te zetten. Ook mogen ze fietsen die hinderlijk of gevaarlijk zijn gestald verplaatsen naar een stalplek. Verkeerd gestalde fietsen weghalen is voorbehouden aan de AFAC, die dat nu alleen mag rondom het station en op de Grote Markt. 'Om daadwerkelijk te kunnen handhaven, moeten we dit eerst juridisch vastleggen', aldus woordvoerder Marieke Stenfert in een schriftelijke reactie. 'Voordat de fietscoaches dus ook foutief gestalde fietsen gaan verwijderen, wordt hier uitgebreid over gecommuniceerd'.