Fietskoerier bezorgt De Librije voortaan duurzaam bij je thuis

De wijn die Thérèse Boer kiest en schenkt in De Librije in Zwolle, kruiden die Jonnie Boer gebruikt in zijn gerechten of die dressing die je proefde toen je er dineerde. Ze zijn al een tijdje te koop in Librije's Winkel in Zwolle, maar vanaf nu worden ze ook op bestelling tot aan de voordeur bezorgd. Cycloon fietskoeriers bezorgt alles in ruim 30 Nederlandse steden.

De Librije kreeg regelmatig de vraag van gasten of zij de producten zoals die geserveerd worden in De Librije, konden kopen. Dit leidde tot de opening van Librije’s Winkel in 2005 en enige tijd later de webwinkel. Om alle producten snel en voortaan op een duurzame manier bij de gast te bezorgen, is de winkel een samenwerking aangegaan met Cycloon.

Werkwijze

Een fietskoerier haalt het pakket op bij Librije’s Winkel in Zwolle. Hij brengt het naar de ‘hub’, een fietskoeriersvestiging aan de rand van de stad. Daar wordt het gesorteerd en vervolgens bezorgt een fietskoerier het de volgende werkdag bij de gast. Moet het pakket naar een andere stad, dan gaat het van de Zwolse Cycloon-vestiging met een groengasauto naar het sorteercentrum in Amersfoort. Eenmaal gesorteerd gaat het naar de hub in de stad van bezorging. Het laatste stukje is weer voor de fietskoerier die het bij de gast bezorgt.

Doordat Cycloon samenwerkt met lokale fietskoerierbedrijven in verschillende steden is er landelijke dekking. De pakketten worden in meer dan 30 steden op de fiets bezorgd en daarbuiten worden ze meegegeven aan een duurzame autokoerierpartner. Hun bestelbusjes zitten dan voller en de uitstoot wordt hiermee beperkt.

Samenwerking

,,Een fitte fietskoerier die ons pakket bezorgt draagt bij aan de totale merkbeleving van de gast”, aldus Matthias Nieuwland van Librije’s Winkel. ,,Door de samenwerking met Cycloon kunnen we zorgen voor snelle en duurzame levering via het Fietskoeriers.nl-netwerk, iets wat wij erg belangrijk vinden. Daarnaast zijn Cycloon en Librije’s Winkel Zwolse initiatieven en dat ondersteunen wij van harte.” Ook Nick Vreeswijk, operationeel directeur van Cycloon, is erg te spreken over de samenwerking: ,,Het is supergaaf dat de webwinkel van dit mooie restaurant kiest voor onze snelle en fitte fietskoeriers. Ik ben er trots op dat wij de pakketten voor Librije’s Winkel landelijk mogen gaan leveren.”

Over Cycloon