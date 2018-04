Fietspontje tussen Zwolle en Hattem vaart vanaf Koningsdag weer

Forse stijging parkeerta­rief Wijthmener­plas gaat 1 mei in

14:07 De vorig jaar vastgestelde verhoging van het parkeertarief bij de Wijthmenerplas in Zwolle gaat vanaf 1 mei in. Bezoekers van het recreatiegebied betalen vanaf dan 5 euro in plaats van 3 euro per dag.