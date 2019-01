Fietster gewond na botsing met scooter in Zwolle

Video Over de Tong: Terugver­lan­gen naar Vietnam bij Pho Kitchen in Zwolle

12 januari Backpackers en fervent reizigers weten het wel: in de meest onooglijke tentjes wordt soms het meest goddelijke eten geserveerd. Meestal niet volgens onze Westerse hygiëne-eisen maar in die contreien sloten we welwillend daarvoor de ogen. Om er in Nederland altijd weer naar terug te verlangen.