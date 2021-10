Fietsverbod in hartje Zwolle? D66 en SP: kan toch niet zomaar in ‘beste fietsstad van de wereld?’

Onstuimig herfstweer op komst, vannacht pittige buien in Oost-Nederland

20 oktober Felle windstoten en regen zijn voor vandaag voorspeld. Herfstweer dus. Vanmiddag zullen er in een deel van het land stevige buiten vallen. In Oost-Nederland merken we dat pas vanavond en vannacht, dan worden hier zware buien verwacht.