Fietsverbod Melkmarkt verdeelt Zwolle: ‘Deze maatregel is te kort door de bocht’

LEZERSREACTIES Lezers over fietsver­bod Grote Markt: ‘Zwolle, waar ben je mee bezig?’

21 september Fietsen over de Grote Markt in Zwolle is er tijdens winkeltijden niet meer bij. Wat begon als een coronamaatregel is nu permanent geworden. Lezers zijn verbolgen. ,,En dan wil Zwolle de Fietsstad #1 worden...’’