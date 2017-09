Fietsweek langzaam van start met Zwols Kampioenschap Slowbiken

Update & Video Zeker 20 voet­bal­sup­por­ters opgepakt na charges op station Zwolle

9:58 De politie en mobiele eenheid voerden vrijdagavond charges uit op het station van Zwolle. Het ging om supporters van Go Ahead Eagles, die na een bloedeloos gelijkspel in Emmen op de terugweg via Zwolle naar Deventer reisden. Het treinverkeer werd tijdelijk stil gelegd om de hulpdiensten de ruimte te geven. Zeker twintig supporters werden opgepakt.