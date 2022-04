FIFA, familievak, Fresia: zo beleefden de jongste supporters van PEC de IJsselderby

voorbeschouwing Geen IJsselder­by voor Thomas van den Belt en Mustafa Saymak, meespelen Oussama Darfalou onzeker

Een ‘do-or-die-wedstrijd’ wil PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder de IJsselderby niet noemen. Maar dat er zondag in eigen huis tegen Go Ahead Eagles (aanvang 12.15 uur) gewonnen moet worden, is evident. Al was het maar om de bezorgde achterban een goed gevoel te geven.

1 april