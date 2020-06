‘Fijn dat er aan me gedacht wordt’, vertelt alleenstaande moeder Juscilene (43) terwijl haar ogen zich vullen met tranen

In een Zwolse sporthal levert het Rode Kruis deze donderdagmiddag honderden dozen met voedselhulp af. Dat doen ze toch alleen in het buitenland? ,,Klopt, normaal denk je aan ramp- of oorlogsgebieden, maar we hebben in Nederland nu ook met een ongekende crisis te maken", zegt Naomi Nolte van het Rode Kruis. ,,We zien dat er mensen zijn die door de coronacrisis in zwaar weer terecht zijn gekomen, maar geen aanspraak kunnen maken op andere hulp. Die mensen willen we op deze manier een steuntje in de rug geven."