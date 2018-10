Fikse daling WW-uitkeringen in arbeidsmarktregio

Ook andere arbeidsmarktregio's in het verspreidingsgebied van de Stentor namen sterker af dan het landelijk gemiddelde. De arbeidsregio's 'Achterhoek' (26,6 procent), 'Stedendriehoek en Noordwest Veluwe' (24,9 procent) en 'Midden-Gelderland' (22,6 procent) noteerden in september 2018 eveneens fikse dalingen van het aantal werkloosheidsuitkeringen ten opzichte van een jaar eerder. Flevoland noteerde een daling van 'slechts' 19,7 procent, een percentage dat met name door Almere en Zeewolde omlaag wordt gehaald.

Personen

Het UWV betaalde in september 2018 in totaal 273.500 WW-uitkeringen uit en deed dat aan 265.300 personen. Sommige uitkeringsgerechtigden ontvangen namelijk meerdere WW-uitkeringen. Ook het absolute aantal is met 22 procent afgenomen, in september ontvingen 332.000 personen één of meerdere WW-uitkeringen. Voor het dalingspercentage van het aantal personen met een WW-uitkering in uw regio, kunt u op het interactieve landkaartje hierboven klikken.