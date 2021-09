Fikse files op A28 na drukke ochtendspits rond Zwolle, vertraging van 2,5 uur na ongeluk bij Putten

Snelweg na botsing op A28 bij Staphorst weer vrij: flinke vertraging voor verkeer voorbij

27 september Door een ongeluk met drie auto’s op de A28 van Groningen richting Zwolle was maandagmorgen een lange file ontstaan op de snelweg in de omgeving van Staphorst. Er waren twee rijstroken afgesloten, waardoor de vertraging in korte tijd flink opliep. Rijkswaterstaat adviseerde even een omleidingsroute. Rond 09.30 uur kon al het verkeer weer gewoon doorrijden.