Fikse vertraging op A28 vanaf Zwolle doordat bestelbusje achterop auto botst

met video Zwolle kapt duizenden bomen, maar plant er nog meer (zoals deze platanen op Nationale Boomfeest­dag)

Leerlingen van basisschool Het Mozaïek hebben woensdag 23 platanen geplant aan de Oosterlaan in Zwolle. De bomen moeten de 16 oudere platanen doen vergeten die de gemeente kapte om de stationsomgeving opnieuw in te richten. Daarmee staan ze symbool voor het bredere beleid. Want hoewel Zwolle recent ruim 2000 bomen kapte, kwamen er nog meer voor terug.

16 november