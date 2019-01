File A28 bij Elspeet lost op, weg weer vrijgegeven

Stadsbus­sen Zwolle krijgen ander lijnnummer, lees hier de veranderin­gen

8:00 Stadsbussen in Zwolle krijgen over een maand deels een ander lijnnummer. De bestaande situatie, waarin elke lijn twee kanten op rijdt, zorgt te vaak voor passagiers die per ongeluk de verkeerde kant op reizen. De nieuwe situatie gaat in als het nieuwe busstation en de busbrug op 17 februari in gebruik worden genomen. Eerder werd al duidelijk dat de bus dan een veel groter deel van Stadshagen bedient. Door werkzaamheden bij het station rijden ieder uur tientallen bussen door de Hortensiastraat tussen Assendorp en de Pierik.