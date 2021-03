File na ongeval op A28 bij Zwolle, drie rijstroken dicht

Tedic geeft Konterman en PEC een helder signaal af bij cruciale zege op de concurrent

21 maart De man wiens seizoen voornamelijk werd gedomineerd door pech, had zondagmiddag een belangrijk aandeel in de belangrijke 2-1 zege op VVV-Venlo. Slobodan Tedic hoopt zich in het slot van de competitie nog te ontpoppen tot eerste spits van PEC Zwolle.