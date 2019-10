File op A28 en A50 bij Zwolle helemaal opgelost

Chef politie Oost-Nederland waarschuwt: ‘Waken voor roofbouw op agenten’

17:51 Het alarm van de burgemeesters dat de politie het water aan de lippen is terecht, zegt politiechef Oscar Dros van Oost-Nederland. ,,De burgemeesters hebben een zeer indringend signaal afgegeven, dat veel politiemensen uit het hart is gegrepen. Ook bij de politie Oost-Nederland piept en kraakt het. Continu moeten we gaten dichtlopen.”