File op A28 na ongeval met meerdere auto's bij Zwolle

Nieuwe service­club YMCA Zwolle wil bemiddelen bij buitenland­sta­ges

16:16 Zwolle is een nieuwe serviceclub rijker: Y Service Club Zwolle, verbonden aan de christelijke jongerenorganisatie YMCA. Een van de doelen is studenten helpen aan stageplaatsen en vrijwilligerswerk in het buitenland, zegt president Martin Vosjan.