File op de A28 richting Amersfoort neemt af, nog 7 kilometer file bij strand Nulde

Bewoners uit flat in Emmeloord geavacu­eerd, storm laat een spoor van schade achter

8:15 Gisteren was de meest in het oog springende schade een enorm stuk dak dat in Emmeloord van een appartemenengebouw was geblazen aan de Staalstraat. Daarmee was het niet afgelopen voor de bewoners. Water begon de woningen in te lopen na stevige regenbuien. De brandweer ging over tot evacuatie.