File op N50 tussen Zwolle en Kampen opgelost

LIVE | Boeren naar provincie­hui­zen voor nieuw protest: verkeers­cha­os verwacht

9:29 Boeren gaan vandaag opnieuw met hun tractoren actievoeren. Dit keer bij provinciehuizen van onder meer Overijssel, Gelderland en Flevoland. Ze willen de provinciale regels over stikstof tijdelijk of permanent van tafel. In en rond Zwolle wordt een verkeersinfarct verwacht en ook in Lelystad en Arnhem wordt het druk. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.