File tussen Wezep en Zwolle op A28 opgelost

Apeldoorn meest gemiddelde gemeente van Nederland? ‘In Zwolle wonen juist niet-gemiddelde mensen’

9:31 Met hun show ‘Dit is Nederland’ staan Roelof de Vries, Jan Dirk van der Burg en Marcel van Roosmalen in theaters in Zwolle, Kampen, Steenwijk én Apeldoorn. Apeldoorn zou de meest gemiddelde gemeente van Nederland zijn. ,,In Zwolle wonen juist niet-gemiddelde mensen.”