File van tien kilometer op A28 tussen Nijkerk en Harderwijk, vertraging van een half uur

Spanning op camping bij Petra die in Emmeloord woonde, terwijl oud-Zwol­se Mayke al juicht: ‘Vloedgolf aan boekingen na code geel’

8 juni Sinds Nederland het reisadvies voor Portugal naar code geel versoepelde, stromen de boekingen binnen bij oud-Zwollenaren Mayke Heijmerink en haar partner Gust, die in dat land vakantiewoningen runnen. Voor Petra Karman, die Emmeloord verruilde voor een camping in Frankrijk, is het nog niet zover. Dat land staat nog op oranje, al gaan er woensdag wel versoepelingen in. De tweede zomer in coronatijd komt eraan. ,,Ik verwacht niet dat ze het land snel dichtgooien.”