Fileleed door ongelukken A1, A28 en A50: rijstroken dicht vanaf Zwolle en Deventer naar Amersfoort en Apeldoorn

Pen bleek toch een mes: overvaller die caissière in Zwolle briefje gaf met de tekst ‘overval, niet gillen’ moet de cel in

Een 44-jarige cokeverslaafde die in oktober een Kruidvat-filiaal aan het Bachplein in Zwolle overviel, heeft twee jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk opgelegd gekregen. Hij zei tijdens de overval een pen in de hand te hebben, maar de rechtbank achtte dinsdag bewezen dat het wel degelijk een mes was.

15 februari