Files op Zwolse rondweg mogelijk door storing bij stoplicht

Meerdere weggebruikers meldden in de afgelopen weken dat er langere wachtrijen stonden op de Blaloweg. Naar aanleiding van klachten gingen medewerkers van de gemeente meten. Daaruit bleek dat die extra drukte zich beperkte tot een paar piekmomenten. De gemeente zag geen relatie met de opening van de nieuwe bouwmarkt Hornbach op de hoek van de Katwolderweg. Ook al trok die opening de eerste dagen wel extra verkeer richting de Blaloweg.

Holtenbroekerbrug

Inmiddels is duidelijk dat er ook technische problemen spelen. Woordvoerster Karin Obdeijn meldt: ,,Mogelijk is er verband met een technische storing in de bekabeling tussen de verkeerslichten bij de Holtenbroekerbrug. Die storing zou inmiddels verholpen moeten zijn. We monitoren de situatie nu. We kunnen nog niet zeggen of dat dé oorzaak was.''

Oorzaak

De drukte op deze belangrijke rondweg krijgt de nodige aandacht, zegt Obdeijn. ,,We zijn nog op zoek naar de precieze oorzaak daarvan. Het kan even duren voordat we die boven water hebben. Pas als dat duidelijk is kunnen we zoeken naar oplossingen om de doorstroming te optimaliseren.''

Wachttijden