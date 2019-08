Files richting Zwolle door ongevallen op A28 en A50

Turkse buurtsuper in Holten­broek groeit uit tot multicultu­reel warenhuis

11:30 Halal vlees, tapas, fruit, brood en héél veel internationale producten. Erdem Market, de Turkse winkel in de Zwolse wijk Holtenbroek, is in mum van tijd uitgegroeid tot multicultureel warenhuis. Ze gaan nu uitbreiden.