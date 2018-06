Filmpje kijken in de openlucht? Het kan binnenkort op het Lübeckplein in Hanzeland

Transformatie

Kaartjes

De films beginnen op beide dagen om 22.30 uur en duren tot 00.30 uur. Kaartjes (tien euro per persoon, inclusief een drankje, een zakje popcorn, een koptelefoon en een zitplaats op een zitzak of stoel) zijn online te bestellen via BuroRuis. Op 28 juni draait de film 'Hunt for the wilder people'. Kaartjes voor deze film (12+) zijn te bestellen via Buro Ruis. Op 29 juni draait de film 'Three billboards outside Ebbing, Missouri'. Kaartje(s) voor deze film (16+) zijn te bestellen via deze link.