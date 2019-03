Filmpje over vrolijke verkeersregelaar Johan uit Zwolle gaat hele wereld over

Het filmpje van de Stentor over Johan Zandvliet (62), ‘de vrolijke verkeersregelaar uit Zwolle’, gaat de hele wereld over. Hij heeft inmiddels een eigen fanclub met 1500 leden. ,,Ha! Alleen maar omdat ik goeiemorgen zeg. Snap jij het nog?’’

Het was te verwachten natuurlijk. Wie op straat al zoveel positiviteit losmaakt, mag online op nog véél meer belangstelling rekenen. Johan is een regelrechte hit. De video die de krant vorige week maakte, is al vele honderdduizenden keren bekeken. Je ziet Johan het verkeer regelen bij de Koggetunnel, waar al maandenlang zandtransport plaatsvindt. In dat knalgele pak, met zijn koddige helmpje op, is-ie een opvallende verschijning.

Ggggooooieemorguh

Komt nog bij dat hij zo'n beetje alle fietsers en voorbijgangers groet. Een langgerekte ‘ggggooooieemorguh'. Vaak vergezeld door de opmerking: ,,Welkom in Zwolle-Zuid!’’ Soms maakt hij er een diepe buiging bij. Het ontstond omdat mensen meelij met hem hadden. Zo'n man in de kou. In weer en wind. Door te groeten wilde Johan laten merken dat-ie het juist prima naar zijn zin heeft.

Hij deelt ook high fives uit. En ja, het werkt enorm aanstekelijk. Het gaat acht uur per dag door. Nu al vele maanden. Scholieren zijn aan hem gehecht geraakt. ,,De jongens zijn net weg. Ik heb nu een fanclub met 1500 leden. Ik lees alle reacties hoor. Op Facebook, Instagram. Ik snap nu ook hoe dat allemaal werkt. Fan-tas-tisch toch?’’

Zwolle Vrolijke verkeersregelaar op de Koggelaan begroet de langsrijdende fietsers met een Goedemorgen en een High Five

‘Heerlijk man, echt heerlijk!’

Johan heeft net te horen gekregen dat hij de komende twee weken nog bij de tunnel staat. Daarna wordt-ie elders verwacht. ,,Maar ik ben hier nog maandenlang zoet hoor. Waarschijnlijk ook nog na de zomer. Ik heb geen idee waar dit gaat eindigen. Heerlijk man, echt heerlijk...’’

Aan alle mooie verhalen zit natuurlijk ook een keerzijde. Zijn echtgenote Annet kan erover meepraten. Alhoewel. Zo ernstig moeten we 't niet maken. ,,Ik zeg vaak: er zijn meerdere Johannen. Ik ben niet getrouwd met de verkeersregelaar, maar met Johan de echtgenoot. Begrijp je wat ik bedoel?’’ Lachend vertelt ze: ,,Hij gaat er helemaal in op. Geniet ervan. Maar ik heb afgesproken dat thuis wel thuis blijft. Hij kleedt zich dus na het werk snel om. Spijkerbroek aan, trui enzo. Die gele jas blijft mooi boven. Want het is prachtig dat-ie dit op straat allemaal meemaakt, maar het houdt ook ergens op.’’

Opgenomen

Annet is trots op haar man, vertelt ze. Maar ze wil 'm ook graag met beide benen op de grond houden. Ze kennen elkaar bijna veertig jaar. Hij ontmoette haar destijds in het ziekenhuis in Zeist, waar ze werkte. Hij was daar opgenomen omdat-ie tijdens een verblijf in India malaria had opgelopen. ,,Ach, hij heeft al zoveel banen gehad en al zoveel gedaan in zijn leven. Heeft-ie jou ook verteld over de kerk die hij in Afrika heeft gebouwd? Doet hij dan gewoon hoor. Met een vriend samen.’’

Ook studeerde hij op latere leeftijd nog theologie en gaf hij les aan leerlingen van havo en vwo. Ze wil maar zeggen: vlak die man niet uit. Hij is intelligenter dan je misschien op voorhand zou denken. ,,Juist omdat hij onderwijservaring heeft, gaat dat contact met die leerlingen ook zo goed, denk ik.’’