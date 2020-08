Filmpje van dochter voorkomt forse straf voor vermeende ‘coronaspuwster’ in Zwolle

Kamer zoeken in Zwolle? Grootste huisvester heeft in totaal drie woonruim­tes in de aanbieding

17 augustus Coronatijd of niet, in Zwolle blijft het een crime om een studentenkamer te vinden. De wachttijden zijn onverminderd lang. Dat merkt ook student Janno Rook. ,,In Nijmegen was ik sneller af.’’