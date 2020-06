Filmpje van Enzo Knol die les krijgt in Beatbox Zwolle, bijna 700.000 keer bekeken

Een filmpje van de immens populaire vlogger Enzo Knol over beatbox-les in Zwolle, is binnen een week meer dan 666.000 keer bekeken. Het filmpje werd vorige week donderdag opgenomen, kort na de officiële opening van Beatbox, een nieuwe culturele ontwikkelingsplek in Zwolle.

Knol wilde al langer leren beatboxen (percussiegeluiden nadoen met je stem) en koos de gelijknamige plek in Zwolle uit om daar les te krijgen van de Nederlandse beatbox artiest B-Art (Bart Voogt).

Voogt zal vanaf september iedere donderdagavond in Zwolle lesgeven in beatboxen en het is niet uit te sluiten dat Knol daar vaker te zien zal zijn.

Lamborghini

Beatbox valt onder de vlag van Hedon Productiehuis en is gehuisvest in het pand van DOCK24 aan de Gasthuisdijk. ,,Mensen stonden wel even te kijken toen daar de blauwe Lamborghini van Enzo Knol kwam aanrijden’’, zegt Henk Kanning, die de PR verzorgt van Hedon Productiehuis.

,,Wij wilden er niet vooraf al ruchtbaarheid aan geven omdat er anders een volkstoeloop zou ontstaan. Enzo heeft bijna 2,5 miljoen leden op zijn YouTube kanaal. Alleen het nieuws dat zijn auto in Zwolle was, ging al viral op social media. Er verzamelden zich tijdens de beatboxles al handtekeningenjagers.’’

De les

Onderdelen die in de beatboxles naar voren komen, zijn onder anderen microfoontechniek en het leren van geluiden. Hoe Knol het deed, is te zien in zijn vlog die tot vandaag 16.00 uur al meer dan 666.000 keer werd bekeken.