Filmpje van vier ‘hiphoppende’ ransuilen uit Zwolle zijn hit op social media

De Weerd woont in de Zwolse wijk Westenholte. In haar achtertuin woont een uil. Dat wist ze al langer, schrijft ze op Twitter. Die laat zich regelmatig zien op de tak van een oude acacia of iep. Hoge bomen met verstrengelde takken vol groen. In de afgelopen dagen hoorde ze duidelijk dat er meer uilen zaten, maar ze zag niets. En ja hoor. Opeens zaten daar dus vier vogels op een rijtje. Vier jonge ransuilen. Eerst op de schutting, later op het bankje bij haar in de tuin. Ze heeft het nest nog niet ontdekt. Volgens de buren broedt er wel vaker een uil in de buurt. Maar zo'n koddig kwartet is natuurlijk best bijzonder. Vermoedelijk passen de vogels niet meer in het nest. Domweg te groot gegroeid in de afgelopen dagen...