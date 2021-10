Filmtheater Fraterhuis in Zwolle verhuist mogelijk naar andere locatie

De vraag naar artistieke films overstijgt het aanbod in Zwolle al jaren. Onafhankelijk onderzoek onderstreepte dat in 2019 nog maar eens. Waar bioscoop Pathé zich in Zwolle richt op blockbusters en massapubliek, zet filmtheater Fraterhuis met arthousefilms in op de nichemarkt. Het lukt echter niet de groeiende vraag in de stad bij te benen met de huidige twee zalen.