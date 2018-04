Financiële steun voor schaapskuddes Overijssel

Eigenaren van gescheperde schaapskuddes in Overijssel kunnen binnenkort een beroep doen op een nieuwe provinciale subsidieregeling. De regeling, die nog dit voorjaar wordt opengesteld, heeft tot doel dat minimaal vijf gescheperde schaapskuddes de komende vier jaren in stand blijven.

Een gescheperde schaapskudde is een rondtrekkende kudde die gehoed wordt door een herder. Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is dat de aanvrager een overeenkomst heeft gesloten met een van de terrein beherende organisaties - Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten - voor de inzet van de kudde in Natura2000 gebied. De eigenaar van de kudde moet voor die organisatie ook een meerjarig begrazingsplan hebben gemaakt.

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van maximaal 30.000 euro per schaapskudde per jaar, met een maximum van 120.000 euro per aanvraag.

Toeristische waarde